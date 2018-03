Wie Kandel die politische Kultur verändert: Betroffenheit und klare Worte bei Debatte im Landtag

Es war mucksmäuschenstill, als Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) die Debatte im Mainzer Landtag zur Bluttat in Kandel eröffnete. „Wir sollten unsere Worte mit Bedacht und im gegenseitigen Respekt gut wählen, sei es hier im Plenum oder anderswo“, mahnte Hering die versammelten Abgeordneten: „Die Gewalt der Worte kann sich schnell in einer Gewalt der Taten entladen.“

Über den gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Kandel am 27. Dezember ist das ganze Land schockiert. Bei einer bemerkenswerten Landtagsdebatte haben die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen und der oppositionellen CDU nun davor gewarnt, die Tat für politische Zwecke zu missbrauchen.

Foto: dpa

Es waren bewusst gewählte Worte Herings, hatte doch der Mainzer AfD-Fraktionschef Uwe Junge nach dem Tod einer 15-jährigen Schülerin vermutlich durch die Hand ihres afghanischen Ex-Freundes mit einem Tweet erheblichen Ärger ausgelöst. Er werde alle Unterstützer „der Willkommenskultur zur Rechenschaft ziehen“, hatte Junge damals geschrieben.

Klöckner verteidigt Spiegel

„Sie haben hier nicht das Recht, den Rechtsstaat außer Kraft zu setzen“, sagte CDU-Fraktionschefin Julia Klöckner, die Hassparolen der AfD nach Kandel seien abstoßend. Die AfD stoße Drohungen gegen Andersdenkende aus. „Und das bleibt nicht ohne Folgen“, sagte die Oppositionschefin mit Blick auf die Mainzer Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) – sie braucht seit Mitte Januar Personenschutz. „Wir stehen solidarisch an Ihrer Seite“, sicherte Klöckner der Ministerin zu, von deren inhaltlicher Politik sie ansonsten Welten trennen. Die AfD instrumentalisiere die Tat für ihre politische Profilierung, sagte FDP-Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer. „Das ist erschütternd.“ Es brauche Aufklärung, „aber wir tun gut daran, das ohne Hass und ohne Schaum vor dem Mund zu tun“.

„Ja, die Bürger sind geschockt. Aber auch über das, was mit dieser Tat an Ausnutzung geschehen ist“, betonte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer. Der Bürgermeister des Ortes müsse selbst Angst haben, seinen Kindern werde Gewalt angedroht. „In Kandel ist vieles kaputtgegangen durch Einflüsse von außen und durch das Internet“, sagte Schweitzer.

Es war eine nachdenkliche Debatte, in der auch an die Eltern des getöteten Mädchens gedacht wurde. „Wir sind alle geschockt und voller Trauer“, sagte etwa Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun. Der Grüne fing sich eine Rüge ein, als er an die Adresse der AfD von „brauner Soße“ sprach und kritisierte: „Sie wollen Ihr eigenes Gewaltmonopol etablieren, Ihre eigene Rache und Ihre eigene Rechenschaft.“ Dagegen setzte Braun die Liebe: „Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich an der Wahrheit.“ Die müsse aber erst mal ermittelt werden. Die Tat werfe ohne Zweifel Fragen auf, betonte Innenminister Roger Lewentz (SPD). „Aufklärung sind wir schuldig, aber wir brauchen verlässliche Fakten. Ein ganzes Volk als Täter einzustufen, das gibt es nicht mehr.“

Junge greift Regierung scharf an

Zuvor hatte AfD-Fraktionschef Junge von einer „Politik des falschen Vertrauens“ gesprochen, die minderjährige Mädchen „erwachsenen Männern ausliefert“. Der ungehemmte Zugang zu jungen Mädchen sei „für einen jungen Mann aus Afghanistan das Paradies auf Erden“. Die Gefährdung des Mädchens wäre „mit Blick auf Herkunft und Kultur“ des Afghanen erkennbar gewesen.

Julia Klöckner hielt dem entgegen, dass keine kulturelle Prägung, kein noch so patriarchalisches Familienbild einen Mord rechtfertige. Über das Frauenbild von Fundamentalisten müsse gesprochen werden. Aufklärung aber könne seriös nur dann gelingen, „wenn wir unterscheiden zwischen Fakten und Behauptungen, zwischen Wissen und Unterstellung, zwischen Aufklären und Spalten.“

Von unserer Mitarbeiterin

Gisela Kirschstein