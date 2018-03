Wie ein Armbruch einen Eklat auslösen kann

Beim Streit um den Nürburgring gehen die Emotionen schnell hoch. Das erfährt nun auch die Richterin Anna-Maria Kruse. Sie sollte eigentlich über die Klage des Vereins "Ja zum Nürburgring" entscheiden, der von der nahezu landeseigenen Nürburgring GmbH 1,6 Millionen Euro zurück haben will. Doch wegen Verdachts der Befangenheit endet die Verhandlung schnell.

"Das ist Koblenzer Klüngel."Oto Flimm ärgert sich, dass die Möglichkeit der Befangenheit in letzter Minute aufgefallen ist.

Die Hintergründe: Die Juristin ist für eine Kammervorsitzende kurzfristig eingesprungen, die sich den Arm gebrochen hat. Und: Sie hat erst tags zuvor erfahren, dass sie einen Beteiligten des Verfahrens kennt: Denn die Ehefrau von Nürburgring-Geschäftsführer Gerd Weisel, ist auch Richterin in dieser Kammer. Und: Mit ihr ist sie befreundet. Daher kennen sich die Familien. Darüber informiert sie sofort den Vereinsvorsitzenden Otto Flimm (82) und seine Rechtsanwälte. So weit, so fair.

Die verduzten Kläger ziehen sich kopfschüttelnd zur Beratung zurück. Flimm ist dann das Risiko einer Befangenheit "zu groß". Sein Anwalt Dieter Frey stellt den Antrag. Darüber muss erst einmal entschieden werden. Im Verhandlungssaal wird es also schnell ruhig.

Nicht dagegen draußen auf dem Gerichtsflur. Flimm spricht von "Skandal" und "Koblenzer Klüngel" und fragt sich: "Warum wird das jetzt erst bekannt?" Man verliere wertvolle Zeit, zumal die Politik das Problem am Ring ohnehin "aussitzen will". Auf Kritik des Anwalts stößt, dass der Name von Weisels Ehefrau noch auf der im Flur ausgehängten Gerichtsrolle steht, obwohl sie nach Darstellung des Gerichts gar nicht mit dem Fall befasst war. Man spürt: Das Misstrauen in Zufälle ist groß. Der frühere ADAC-Präsident Flimm, der schon für das EU-Prüfverfahren um Vergabe und Beihilfe Ring gesorgt hat, ist empört.

Der Verein fordert die 1,6 Millionen Euro zurück, mit denen 2008 die legendäre Nordschleife gesichert worden ist. Da jetzt aber ein Wirtschaftsunternehmen diese Strecke betreibt, habe sich die Geschäftsgrundlage für die Spende des gemeinnützigen Vereins erledigt. Für Flimm steht bei den rechtlichem Streit auch sein Ziel im Vordergrund, den alten Zustand am Ring wieder herzustellen und alle gigantischen Neubauten "zu verkaufen, zu verwerten oder abzureißen". Nach Ansicht des Vereins soll die Landesgesellschaft wie früher die profitable Rennstrecke betreiben und mit ihr keine defizitären Anlagen finanzieren.

Aber auch Weisel spart auf dem Flur nicht mit Kritik, zumal er die Klage für "willkürlich" hält: "Dass Geld ist zweckgebunden so verwendet worden wie mit dem Verein vereinbart." Da die GmbH ebenfalls Mitglied des Vereins "Ja zum Nürburgring" ist, will er prüfen, ob der Vorstand zur Klage berechtigt war oder ob er ohne Rückendeckung seiner Gremien eigenmächtig nur das Ziel verfolgt, den Ring "in negative Schlagzeilen zu bringen". Mit der Klage seien für den Verein hohe Kosten verbunden. Aber Flimm versichert, die Klage sei ordnungsgemäß beschlossen worden. Es gebe dafür auch viel Rückhalt.

