Wie alt ist die Porta Nigra? Neue Forschungsergebnisse sollen für Klarheit sorgen

Die Porta Nigra ist das Wahrzeichen von Trier, der wohl ältesten Stadt Deutschlands. Doch wie alt ist das berühmte Stadttor? Neue Forschungsergebnisse, die am 12. Januar der Öffentlichkeit vorgestellt werden, sollen endlich für Klarheit sorgen.

Wahrzeichen und beliebtes Fotomotiv: die Porta Nigra in Trier. Foto: dpa

Die Stadt Trier wurde vor mehr als 2000 Jahren unter dem Namen Augusta Treverorum gegründet und beansprucht den Titel der ältesten Stadt Deutschlands für sich. Trier beruft sich dabei auf die längste Geschichte als bereits von den Römern anerkannte Stadt, im Gegensatz zu einer Siedlung oder einem Heerlager. Wahrzeichen der Stadt ist die Porta Nigra, das nördliche Stadttor des antiken Triers. In den vergangenen Jahren stand das römische Bauwerk verstärkt im Fokus der Wissenschaft. Verschiedene Datierungsansätze zur Entstehung des „Schwarzen Tores“ wurden kontrovers diskutiert, die genaue Bauzeit konnte nicht sicher ermittelt werden.

Ein Projekt der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und der Ludwig-Maximilian-Universität München, mit maßgeblicher Unterstützung der Gerda-Henkel-Stiftung, konnte nun wichtige Erkenntnisse zur Datierung beitragen. Diese wird Kulturminister Konrad Wolf am Freitag, 12. Januar, um 10.30 Uhr im Rheinischen Landesmuseum in Trier präsentieren. Im Fokus des Termins stehen die Ergebnisse der Grabungen an der römischen Stadtmauer.

Die Archäologen fanden nicht nur wie erwartet das Fundament der römischen Stadtmauer, sondern auch Hölzer aus deren Entstehungszeit. Diese wurden nun durch das dendrochronologische Forschungslabor am Rheinischen Landesmuseum genau datiert. Damit können erstmals anhand von konkreten naturwissenschaftlichen Untersuchungen definitive Aussagen zum Bau der Stadtmauer und zur Porta Nigra getroffen werden, wie die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz mitteilte.