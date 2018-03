Werke von 15 finnischen Künstler zum Thema Erinnerung

Aus unserem Archiv

Koblenz

Interpretationen ihrer eigenen Erinnerung zeigen 15 junge finnische Künstler von diesem Sonntag an in einer Ausstellung im Ludwig Museum in Koblenz. Die Bandbreite der gut 50 Werke sei dabei sehr groß, die Stilmittel reichten von Malerei über Skulptur, Fotografie bis hin zu Video und Installation, teilte das Ludwig Museum am Freitag mit. Die Schau «Memory Traces» (bis 21. März) nehme Bezug darauf, dass sich in einer immer anonymeren Welt zunehmend die eigene Wahrnehmung intensiviere. Die Ausstellung ist Teil eines gleichnamigen Projekts, das finnische Kunst nach Deutschland bringen soll. Ein Großteil der Werke soll im Frühjahr auch in Berliner Galerien und Institutionen zu sehen sein.