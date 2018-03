Wer alle Traumpfade abhakt, wird zum „Star“

Ein freundlicher Gruß unter Wanderern gehört (gewiss nicht nur) auf den Traumpfaden in unserer Region zum guten Ton, wenn man sich auf den Wegen begegnet. Künftig wird unterwegs wohl aber noch eine weitere Geste zur Regel werden: ein neugieriger Schulterblick. Grund dafür ist ein spezielles, neu von der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet) angebotenes T-Shirt.

Remet-Chef Michael Schwippert (links) und Landrat Alexander Saftig präsentieren das neue T-Shirt zu den Traumpfaden.

Region. Ein freundlicher Gruß unter Wanderern gehört (gewiss nicht nur) auf den Traumpfaden in unserer Region zum guten Ton, wenn man sich auf den Wegen begegnet. Künftig wird unterwegs wohl aber noch eine weitere Geste zur Regel werden: ein neugieriger Schulterblick. Grund dafür ist ein spezielles, neu von der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet) angebotenes T-Shirt. Auf dessen Rückseite können die Wanderer abhaken, welche der 26 Traumpfade sie bereits gelaufen sind.

Das Prinzip ähnelt dem Sammeln von Stempeln auf einem Wanderpass, denn schließlich möchten Wanderer, die mehrere oder alle Touren eines Wandergebietes erlaufen, ihre „Leistung“ gern dokumentiert sehen. Wer alle 26 Rundwege plus den zum Premiumwanderprojekt dazugehörenden Streuobstwiesenweg erwandert und abgehakt hat, darf sich dann gemäß dem T-Shirt-Aufdruck mit Fug und Recht „Traumpfade-Star“ nennen – so die Idee der Remet.

„Etliche Wanderer, die bereits alle 26 Traumpfade gelaufen sind, haben sich bei uns nach der Möglichkeit einer Auszeichnung erkundigt“, berichten Michael Schwippert und Nicole Pfeifer vom Projektbüro Traumpfade der Remet. Aufgrund der Einzigartigkeit der Traumpfade an Rhein und Mosel sowie in der Eifel wollte man jedoch nicht auf einen Wanderpass mit Abzeichen zurückgreifen, sondern mit einer frischen Idee aufwarten.

Das neu kreierte, in Grün gehaltene T-Shirt ist laut Remet so zugleich Anreiz, Dokumentation und Auszeichnung für den Traumpfade-Wanderer: Auf der Rückseite des Kleidungsstücks prangt unübersehbar die Bezeichnung „Traumpfade-Star“, darunter sind – nach Rhein, Mosel und Eifel unterteilt – die 26 Traumpfade sowie der Streuobstwiesenweg mit einem jeweils vorangestellten Kästchen gelistet. Mit einem wasserfesten Filzstift kann man dann nach der Tour stolz ein Kreuz oder einen Haken in dem jeweiligen Kästchen setzen.

„Eine tolle Idee“, findet auch Landrat Alexander Saftig, der ein bekennender Fan der Traumpfade ist. Er selbst war bereits auf zwölf der abwechslungsreichen Premiumwanderwege im Landkreis auf Schusters Rappen unterwegs. Wie die Remet mitteilt, können Wanderer und Interessierte das außergewöhnliche Andenken zunächst nur bestellen. In einem zweiten Schritt wird das T-Shirt dann aber auch am Ort bei den Tourist-Informationen und Gastgebern käuflich zu erwerben sein. dam

Das T-Shirt „Traumpfade-Star“ gibt es im Onlineshop unter der Internetadresse www.traumpfade.info. Es kostet 10,50 Euro (die Versandkosten betragen 2,65 Euro) und ist in den Größen S bis XXL erhältlich.