Wenn Teddy krank ist, gibt's Hilfe auf dem Mainzer Domplatz

Mainz – Keine Angst vorm Onkel Doktor! Mehr als 600 besorgte Teddybesitzer haben am Mittwoch ihre geliebten Kuscheltiere zur ärztlichen Untersuchung auf den Mainzer Domplatz gebracht.

Dort prüften rund 100 Medizinstudenten der Mainzer Universität die kleinen Stoffracker auf Herz und Nieren – in offiziellen Sprechstunden von 9 bis 13 Uhr für angemeldete und von 13 bis 16 Uhr für nicht angemeldete Patienten.

In der Mainzer Teddyklinik, die den Kindern spielerisch die Angst vor Arztbesuch nehmen will, musste Teddy richtig tapfer sein: Ob beim Röntgen (mit orginal Teddyröntgenbild), bei der Narkose oder bei Verbinden und Schienen – die Kinder bekamen vielfältige Einblicke, was ein Arzt wann und warum so macht. Dabei konnten sie ihre Kuscheltiere zum Beispiel auch selbst impfen oder ihnen einen Schmerz-Weg-Lutscher verschreiben.

Am Ende gab es dann als Belohnung eine Tapferkeitsurkunde für Kind und Teddy. Untersuchung überstanden, und es hat gar nicht mal weh getan. Wer noch keinen Termin hatte: Am Donnerstag ist die Teddyklinik auf dem Mainzer Domplatz noch einmal geöffnet.