Wenn es im Alter einsam wird: Seit Jahren verheiratet – und doch wird es zunehmend stiller

Als Klaus vor zwei Jahren auf der Treppe stürzt, ist der Punkt da, an dem sich sein Leben und das seiner Ehefrau verändert. Die Diagnose: Hirnblutung. Doch mit Iris geht das Leben weiter. Ein Gespräch über Einsamkeit.

So sieht Einsamkeit für Klaus (81) und Iris (80) aus, das Bild haben sie aus einer Serie von 15 Fotografien zum Thema Einsamkeit ausgewählt . Das passt nicht? Nur auf den ersten Blick: Denn hier spiegelt sich eine Sehnsucht. Foto: Adobe Stock

Wer Klaus (81) heute sieht, würde nicht glauben, dass sein Leben vor Monaten bedroht war. Nach einer Hirnblutung. Er macht einen gemütlichen Eindruck, ist hervorragend beieinander und genießt den Lebensabend in der dörflichen Idylle. Auch wegen Iris, mit der er seit 25 Jahren verheiratet ist (beide Namen sind von der Redaktion geändert). Mit ihr geht das Leben weiter. Nur langsamer und zurückgezogener. Und gerade das führt in ihrer Partnerschaft zu einem Konflikt, den sie liebevoll austragen. Ein Gespräch über Einsamkeit.

Klaus: „Einsamkeit betrifft mich nicht. Ich habe doch immer was zu tun. Ich spaziere, schaue fern, rauche ab und zu eine Zigarre.“

Iris: „Wann gehst du denn spazieren? Klaus, das ist ja übertrieben. Du kommst von hier bis zur Bank!“

Klaus entrüstet: „Gestern war ich doch bis vorn an der Ecke.“

Serie: Gemeinsam einsam Einsamkeit betrifft alle Generationen und Lebensphasen. Unsere Redakteurin Melanie Schröder zeigt, wie soziale Isolation im Alter beginnen (links) und sich auswachsen (rechts) kann.

Iris: „Aha.“ Stille. „Aber du hast kein Hobby, außer nachmittags mit mir Rummikub zu spielen. Ach so, ja, und das andere ist schlafen.“

Die Müdigkeit kommt von den Tabletten, die Klaus seit dem Unfall nimmt. Stille. Nur die Wanduhr tickt und tickt.

Iris: „Du kannst die Wahrheit nicht hören. Du willst nicht wahrhaben, dass sich was verändert hat.“

Klaus: „Das ist doch Quatsch. Wir sind doch nicht einsam, wir haben doch keine Langeweile.“

Iris neckt ihn: „Ich sowieso nicht. Ich habe ja genug mit dir zu tun.“ Er schmunzelt.

Klaus: „Na klar hat sich mein Leben verändert. Früher bin ich zum Beispiel häufiger spazieren gefahren.“

Iris: „Früher waren wir auch jedes Jahr drei Wochen im Urlaub. Heute träumen wir nur davon.“

Klaus: „Also ich nicht mehr. Das ist vorbei. Was nicht geht, geht nicht.“

Iris: „Aber ich träume noch. Ich habe dir auch gesagt, wenn du nicht trainierst und wieder auf die Beine kommst, dann fahre ich allein in den Urlaub. Ich kann nicht die ganze Zeit hier sitzen und nur zu Hause bleiben. Ich möchte noch raus. Du bist ja immer zufrieden, ich aber nicht. Und du kannst ja auch nicht zugeben, dass das Leben nicht mehr so ist wie früher.“

Klaus: „Du bist aber auch streng.“

Iris findet diese Bemerkung frech: „Nein, Klaus. Das stimmt nicht. Du bist einfach eingeschränkt. Aber das willst du nicht wahrhaben.“

Klaus: „Wahrhaben? Das muss ich doch selbst spüren oder nicht? Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und kann. Mir fehlt im Alltag nichts. Ich sehe das so, wenn man sich mit seiner persönlichen Situation abfindet, dann ist man auch zufrieden. Und dann fühlt man sich auch nicht einsam. Das hat doch mit der inneren Einstellung zu tun. Ich habe ja nichts davon, jetzt traurig zu werden. Wenn man 81 Jahre alt ist, dann hat man das Leben gelebt. Und ich bin zufrieden damit. Ich hatte immer Arbeit, genug Geld und ein Auto. Größere Träume hatte ich nie. Ich kann ja nicht von irgendwas träumen, was nicht geht. Da ist die Unzufriedenheit programmiert.“ Iris denkt nach. Stille.

Klaus: „Einsam würde ich mich fühlen, wenn ich allein wäre. Das hatte ich ja schon. Meine erste Frau ist gestorben, da war ich 55. Das war schlimm. Da war ich einsam, weil niemand mehr wartet. Und da war mir klar, dass ich nicht allein alt werden will. Das will doch keiner.“

Iris träumt noch immer: „Aber Unternehmungen sind doch auch jetzt noch toll. Letztens haben wir so einen schönen Ausflug gemacht. Da hast du dich doch auch gefreut.“

Klaus: „Ja, das ist doch normal.“

Iris: „Aber dann verstehe ich nicht, dass du sagst, du hättest kein Verlangen, keine Träume mehr.“

Klaus: „Iris, stell dir doch mal vor, was die Leute vor 70 oder 80 Jahren im Alter gemacht haben.“

Iris: „Ne, das kann ich nicht.“

Klaus: „Da gab es kein Fernsehen, kein Auto – und die Leute waren auch zufrieden.“

Iris: „Das vergleichst du immer, aber ich kann das so nicht sehen. Ich fühle mich ja auch nicht richtig einsam. Ich bin ja auch den ganzen Tag beschäftigt. Ich häkele, male und mache Kreuzworträtsel. Aber wir gehen seit dem Unfall nicht mehr so viel unter Leute. Das fehlt. Wir haben nicht mehr so viel Kontakt nach außen, das macht uns schon etwas einsam. Früher waren wir beim Karneval. Auch auf die Weihnachtsfeiern gehen wir nicht mehr. Das willst du nicht mehr, Klaus.“

Klaus: „Ja, weil es keinen Sinn hat. Früher habe ich gern Skat gespielt. Da muss man nachdenken. Aber Bingo? Das ist mir zu blöd. Es ist ja auch so, dass wir nicht aus diesem Ort kommen. In Gesellschaft fangen dann aber immer die Gespräche über Leute an, die wir gar nicht kennen. Was soll das? Soll ich dann dasitzen und nicken? Da bin ich lieber allein. Mir fehlt da nichts. Aber klar, ich muss wissen, es kommt noch einer. Ganz allein geht nicht.“

Iris schaut ihn liebevoll an: „Wir funktionieren ja auch sehr gut zusammen. Der eine ist ruhig, der andere hat das Temperament. Der eine schläft, der andere kann nicht schlafen. Wir sind schon zufrieden. Aber ich wünsche mir, dass es wieder besser wird. Das wäre schön.“

Klaus erwidert ihren Blick, schaut fragend und auch irgendwie traurig. Vielleicht weil er weiß, dass das einer dieser Träume ist, die im Alter so oft eine Sehnsucht bleiben. Stille.

Von unserer Redakteurin Melanie Schröder

Wie Senioren in Deutschland leben Ein Blick auf die Statistik: Mehr als 20 Prozent der über 85-jährigen Deutschen sind laut einer repräsentativen Studie (2016) der Psychologin Maike Luhmann von Einsamkeit betroffen. Ob diese Zahl wächst, ist unklar, weil Statistiken noch fehlen. Wie alte Menschen leben: Laut Zensus 2016 machen die Ü 80-Jährigen 6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus (60- bis 80-Jährige bilden einen Anteil von 21,6 Prozent). Die Lebenserwartung steigt: 2015 wurden laut Sterbetafeln des Statistischen Bundesamts (Destatis) Männer 78 Jahre (2000: 75 Jahre), Frauen 83 Jahre (2000: 81 Jahre). Destatis-Angaben von 2016 verraten etwas über Lebensformen der über 85-Jährigen: 65,9 Prozent leben allein, 73,4 Prozent sind alleinstehend (ledig, getrennt lebend, verwitwet). Nur 0,9 Prozent leben in einer Lebensgemeinschaft. 22,4 Prozent sind verheiratet. Was Senioren einsam machen kann: Für ältere Menschen ist vor allem die soziale Isolation bedrückend. Sie kann viele Auslöser haben: Verwitwung, Freunde und Bekannte sterben, eine kleine Rente reicht nicht aus, um am sozialen Leben teilzunehmen, Krankheit und Pflegebedürftigkeit binden Senioren an das Zuhause. Auch aus Scham, Hilfe anzufordern, ziehen sich viele zurück.