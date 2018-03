Weniger Drogentote in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Drogentoten in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Bisher sind 49 Fälle gezählt worden, bei weiteren drei Fällen ist die Todesursache noch nicht genau geklärt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz mit. Die genaue Zahl der Drogentoten für das vergangene Jahr steht etwa Ende Januar fest. Im Jahr zuvor zählte das LKA noch 68 Drogentote, das war der höchste Stand seit dem Jahr 2009. Von 2015 auf 2016 war die Zahl der Drogentoten im Land um 20 gestiegen.

Die Zahl der Drogentoten im Land ist zurückgegangen. Und dennoch sterben jedes Jahr Dutzende Menschen in Rheinland-Pfalz an Crack, Heroin und Co.

Die Behörde warnte allerdings davor, aus dem Vergleich der Zahlen voreilige Schlüsse zu ziehen. „Über einen Trend kann man jetzt noch keine Aussage treffen“, sagte eine LKA-Sprecherin. Das LKA hatte vor einem Jahr von einem Zehnjahresschnitt von 51 Menschen gesprochen, die durch den Konsum von Rauschgift pro Jahr ums Leben kamen. Damit läge die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr etwa im Durchschnitt.

Im Jahr 2016 zählte das Bundeskriminalamt (BKA) bundesweit 1333 Drogentote, das war ein Plus von 126 oder rund 10 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor gewesen. Rheinland-Pfalz lag mit 68 Drogentoten bei den absoluten Zahlen im Mittelfeld der Länder. Gemessen an der Zahl der Toten pro 100.000 Einwohner kam Rheinland-Pfalz mit 1,7 Todesfällen ebenfalls ins Mittelfeld – zwischen 0,6 für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen sowie 4,7 für Berlin. In Rheinland-Pfalz gibt es dem Sozialministerium zufolge 43 Suchtberatungsstellen und 16 Außenstellen.

Die Ermittler waren im vergangenen Jahr mehrfach gegen die Verbreitung von Drogen vorgegangen. So zerschlugen sie zum Beispiel im Dezember bei einer Razzia in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen ein Netz mit 13 Onlineshops für Designerdrogen. Oliver von Riegen (dpa)