Weiter geht's: Vorletzter Stahlverschub auf der Hochmoselbrücke

Aus unserem Archiv

Koblenz/Ürzig

Mitte Juni soll der rund 1,7 Kilometer lange Stahlüberbau an der Hochmoselbrücke komplett stehen. Das kündigte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz am Montag beim Start der vorletzten "Verschubphase" an. Dabei wird ein knapp 140 Meter langes Teilstück auf der Eifelseite vorangeschoben. Der letzte „Verschub“ geschehe in zwei Teilen: Der erste Mitte April, der zweite dann im Juni, sagte ein Sprecher vom LBM.