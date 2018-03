Wasserschutzpolizei warnt vor Schwimmen im Rhein – Opfer auf Intensivstation

Der 46-Jährige, der am Donnerstag 20 Minuten unter Wasser war, ist tot. Das teilt die Andernacher Wasserschutzpolizei auf Nachfrage der RZ mit. Sie warnt mit Nachdruck vor dem Schwimmen im Rhein. "Jedes Jahr sterben Menschen in dem Fluss!"

Am Donnerstagmittag war der 46-jährige Andernacher von der Strömung unter Wasser gezogen und in einer großen Rettungsaktion gesucht worden – sogar ein Hubschrauber war im Einsatz. Er war erst nach 20 Minuten geborgen worden und musste reanimiert werden. Polizeisprecher hatten seinen Zustand als ernst beschrieben. Auf der Intensivstation eines Krankenhauses ist er dann am Freitag an den Folgen des Unfalls gestorben.

Andernacher Badeunfall: Rettungskräfte im Einsatz
Schwerer Badeunfall in Andernach: Ein 46-Jähriger war am Donnerstagnachmittag plötzlich untergegangen und 20 Minuten unter Wasser. Rettungskräfte bargen und reanimierten ihn.

Im Sommer 2009 waren innerhalb weniger Tage zwei Menschen in Lahnstein und Ingelheim im Rhein ertrunken. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hatte damals erklärt, dass das Baden im Rhein auf eigene Gefahr geduldet wird. "Wir raten aber davon ab", so Marc Schnug von der Wasserschutzpolizei. Die Menschen sollen lieber ins Freibad gehen, als sich den Gefahren des unberechenbaren Flusses auszusetzen.Schnug betont: "Wir haben dort Großschifffahrt, starke Strömungen und teilweise Strudel." Die Strömung ist so stark, dass dagegen niemand ankomme. Wer sich in Gefahr befindet und versucht, sich irgendwo dran festzuklammern, den drückt der Sog des Wassers unter. DLRG-Sprecher Andreas Lerg hatte dazu in der Vergangenheit schon deutliche Worte gefunden: "Wenn ich im brusttiefen Rhein stehe, kann ich mich nur mit Mühe halten und schon gar nicht gegen den Strom schwimmen.

Auch zwischen den Steinwällen ist die Gefahr groß. "Wir sehen immer wieder Kinder, die unbeaufsichtigt im Wasser planschen, während die Eltern sich sonnen. Das ist äußerst gefährlich", warnt Polizist Schnug.