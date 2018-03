Aus unserem Archiv

Bad Camberg/Bad Vilbel (dpa) – Mit Warnstreiks hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Druck bei den Tarifverhandlungen für die Mineralbrunnen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland erhöht. Die Belegschaften von Oberselters in Bad Camberg, Hassia in Bad Vilbel und dem Mineralbrunnen in Fachingen hätten am Mittwoch und am Vortag ihre Entschlossenheit demonstriert, berichtete die Gewerkschaft.