Wallraff: Weitere Anzeigen und Gegenanzeigen wegen Vorwürfen

Der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und seine Gegner setzen einander mit weiteren Anzeigen unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ermittelt, weil Anzeigen gegen Zeugen Wallraffs aus einer Großbäckerei wegen Falschaussagen gestellt wurden.

Enthüllungsjournalist Günter Wallraff. Foto: DPA

Das berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Sonntag vorab – die Staatsanwaltschaft bestätigte die Ermittlungen. Wallraff seinerseits ließ Anzeige erstatten, weil ein Bäckereivertreter angeblich Inhalte aus mutmaßlich illegal mitgeschnittenen Gesprächen Wallraffs in einem Prozess vorgelegt habe. Das berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Samstag. Wallraffs Anwalt bestätigte die Anzeige am Sonntag.