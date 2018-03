Viel Hilfsbereitschaft nach Haiti-Katastrophe

Aus unserem Archiv

Mainz/Trier (dpa/lrs) – Das katastrophale Erdbeben in Haiti hat in Rheinland-Pfalz große Hilfsbereitschaft ausgelöst. Neben Privatleuten haben auch Vereine, Schulen und Unternehmen Spenden gesammelt oder angekündigt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse- Agentur dpa ergab. In vielen Orten gibt es Benefizveranstaltungen oder Sonderaktionen, um Menschen zur Hilfe zu bewegen. In der Region TRIER haben sich Bäcker eine originelle Spendeninitiative einfallen lassen: Zehn Tage lang wird ein «Haiti-Brot» verkauft, von dessen Verkaufspreis in Höhe von 2,90 Euro jeweils ein Euro in den Spendentopf geht. «Die Grundidee war die, dass die Menschen, die sich hier ein Brot leisten können, nebenbei etwa Gutes tun können für die Notleidenden in Haiti», sagte der Obermeister der Bäckerinnung Trier-Saarburg, Michael Borens, in Tawern.