Verein lässt Anwalt prüfen: Edelsteinkönigin bleibt im Amt

Ist die gerade erst gekürte neue deutsche Edelsteinkönigin Magdalena Meng für dieses Amt geeignet? Nach Vorwürfen gegen junge Frau schaltete der Vorstand der Deutschen Edelsteinstraße einen Anwalt ein, um die Vorwürfe zu prüfen. Jetzt hat der Verein ihr den Rücken gestärkt.

Da war die Welt noch in Ordnung: Dieser Schnappschuss der neuen Edelsteinkönigin entstand nach der Krönung am 5. August im Stadttheater.

Es waren keine anonym vorgetragenen Anschuldigungen, die da von verschiedenen Seiten an den Verein, Kommunalpolitik, Sponsoren der Edelsteinstraße und unsere Zeitung herangetragen wurden. Zwar gehen sie zum Teil auf Nachbarschaftsstreitigkeiten zurück. Doch was im Raum stand, nahm der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße immerhin so ernst, als letzte Möglichkeit sogar den Rücktritt der neuen Königin in Erwägung zu ziehen. Doch nur vorübergehend: "Straf- und zivilrechtlich liegt definitiv nichts gegen sie vor. Deshalb bleibt sie im Amt", fasst Präsident Martin Schupp die nach vielen Telefonaten und Abstimmungsgesprächen gefundene gemeinsame Linie zusammen. Dabei zog der Verein vorsorglich auch einen Anwalt zu Rate, um juristisch auf Nummer sicher zu gehen.

Und wenn wider Erwarten jetzt doch noch neue Fakten auftauchen sollten? "Dann müssen wir neu überlegen", sagt der Präsident. Er und die anderen Vorstandsmitglieder sind sich darüber im Klaren, "dass es keine leichte Amtszeit wird. Aber wir stehen zu ihr", bekräftigt er.

Präsident: Das war ganz schwierig

Der geschäftsführende Vorstand hatte bei einer am Sonntag eilends einberufenen Sitzung, bei der auch OB Zimmer dabei war, über das weitere Vorgehen beraten. Am Dienstagabend diskutierte dann der gesamte Vorstand die Lage – und einigte sich nach Aussage des Präsidenten einvernehmlich darauf, dass Magdalena Meng Edelsteinkönigin bleibt.

Ihre ersten Auftritte hat sie bereits absolviert – zuletzt am Donnerstag mit Umweltministerin Ulrike Höfken am Steinernen Gästebuch in Veitsrodt. "Sie hat das bisher richtig gut gemacht", lobt Martin Schupp, der allerdings die vergangenen Tage am liebsten streichen möchte. "Der Weg zur Entscheidung war ganz schwierig. Das habe ich im letzten Jahr meiner Amtszeit wirklich nicht gebraucht."

Entscheidung fiel im Stechen

Bei einem Casting durch eine neu besetzte Jury war die junge Frau im Mai ausgewählt worden. Es gab kein einstimmiges Votum. Magdalena Meng hatte Top-Konkurrentinnen – und setzte sich nach einem Stechen durch.

Der Name der neuen Königin blieb, wie bisher üblich, bis zur Krönung am 5. August im Stadttheater geheim. Direkt danach wurden erste kritische Stimmen laut, die eine intensive Diskussion in Gang setzten.

"Ich stehe hinter der Entscheidung des Vorstandes. Es bleibt nichts anderes übrig, als sie im Amt zu lassen": So kommentiert Uwe Weber, der dem Vorstand des Fördervereins als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein automatisch angehört, auch "im vollen Vertrauen in die Recherche- und Urteilsfähigkeit des vom Verein eingeschalteten Anwalts" die Entwicklung der vergangenen Tage und den Stand der Dinge. Magdalena Meng selbst wollte sich dazu nicht äußern.

Kurt Knaudt