Unternehmerverbände: Kritik an «Elena»-Aus

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Wirtschaft bedauert das Aus für den elektronischen Entgeltnachweis «Elena».

«Die Abschaffung von "Elena" bei gleichzeitiger Wiedereinführung von Papiermeldungen ist ein beklagenswerter Rückschritt», sagte der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, Werner Simon, am Dienstag in Mainz. «Den finanziellen Schaden für die Wirtschaft, der im dreistelligen Millionenbereich liegen dürfte, bekommen die Unternehmen von niemandem ersetzt. Hier hat die Bundesregierung viel Geld – im Übrigen auch Steuergelder – in den Sand gesetzt.»

Die Arbeitgeber mussten seit vergangenem Jahr monatlich Daten, die früher nur auf Papier erfasst wurden, an eine zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Rentenversicherung senden. Die Kosten für das Projekt waren zuletzt explodiert. Bundeswirtschafts- und Bundesarbeitsministerium hatten sich überraschend darauf verständigt, das Verfahren schnellstmöglich einzustellen. Die bisher gespeicherten 500 Millionen Datensätze sollen gelöscht und die Arbeitgeber von der Meldepflicht entlastet werden.

