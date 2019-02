Uns interessiert, was Sie interessiert: Was erwarten Sie von unseren regionalen Berichten?

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie Artikel über Kommunalpolitik lesen? Welche Themen interessieren Sie besonders? In welchen Fällen reicht Ihnen eine kurze Nachricht, wann wollen Sie auch über die Hintergründe informiert werden?

Wir möchten gern wissen, was Sie von unserer lokalen Politikberichterstattung erwarten. Denn die ist den Leserinnen und Lesern von regionalen Tageszeitungen besonders wichtig – das zeigen Umfragen immer wieder. Und das gilt keineswegs nur für die gedruckte Ausgabe, sondern auch für die Leser, die Nachrichten im Internet lesen: 88 Prozent der 18- bis 24-jährigen Internetnutzer interessieren sich einer Studie zufolge zumindest etwas für Politik, bei den über 55-Jährigen sind es 95 Prozent.

Mit lokaler Politikberichterstattung bedienen Regionalzeitungen wie unsere nicht nur die Interessen ihrer Leserschaft, sondern sie erfüllen auch eine wichtige Funktion: Kein anderes Medium ist so nah an den Entscheidern vor Ort und kann deshalb kompetent berichten und kommentieren.

Datenschutz Für unsere Umfrage wurde Google Forms – ein Programm zur Erstellung von Fragebögen – verwendet . Nähere Angaben zum Datenschutz finden Sie hier: www.rhein-zeitung.de/datenschutz.html

Es gibt also gute Gründe, in einer Onlinebefragung zu klären, was genau Sie auf diesem wichtigen Feld von unseren Journalisten erwarten. Bitte nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit, und helfen Sie uns, die lokale Politikberichterstattung in Ihrem Sinne weiterzuentwickeln! Sie müssen sich dazu weder besonders für Politik interessieren noch damit auskennen – wir hoffen auf möglichst viele Teilnehmer mit möglichst unterschiedlichen Hintergründen und Ansprüchen.

Mit Ihren Antworten helfen Sie nicht nur, unsere Zeitung noch stärker nach Ihren Wünschen auszurichten, Sie leisten auch einen Beitrag zur Wissenschaft: Diese Befragung ist Teil einer Doktorarbeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Hans-Jürgen Bucher, Medienwissenschaftler an der Universität Trier.

Die Teilnahme an der Umfrage ist anonym. Wir brauchen aber Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie demnächst an einer Diskussionsrunde zum Thema teilnehmen möchten – und auch wenn Sie an der Verlosung von Eintrittskarten zu drei verschiedenen Veranstaltungen mitmachen wollen. Die Umfrage läuft bis zum Freitag, 8. Februar.

Unter den Teilnehmern unserer Befragung verlosen wir Eintrittskarten zu drei verschiedenen Veranstaltungen: „Schwanenseee" wird am Donnerstag, 14. Februar, 20, Uhr in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz aufgeführt. Es tanzt das Russische Nationalballett Moskau. „Ekel Alfred", das Lästermaul der Nation, ist mit dem Ensemble der Kammeroper Köln am Donnerstag, 7. März, 20 Uhr, zu Gast in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz. „Havana Nights" heißt es am Samstag, 16. März, 20 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Das karibische Tanzmusical aus Kuba wird präsentiert von der Havana Dance Company und Artisten des Circo National de Cuba, begleitet von einer achtköpfigen Girl-Band.

