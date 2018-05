Belästigung durch extremen Fluglärm kann offenbar zu erhöhten Herzrhythmusstörungen führen. Das haben Experten des Mainzer Zentrums für Kardiologie herausgefunden. Bei einer Untersuchung im Rahmen der Gutenberg-Gesundheitsstudie an der Mainzer Universitätsmedizin wuchs die Häufigkeit von Vorhofflimmern bei extremer Lärmbelästigung bis auf 23 Prozent an, während der Wert ohne diesen Umwelteinfluss bei nur 15 Prozent lag. Bei den Quellen für die extreme Lärmbelästigung stand dabei der Fluglärm mit 84 Prozent tagsüber und 69 Prozent während des Schlafens an erster Stelle.

„Die Studienergebnisse zeigen erstmals auf, dass Lärmbelästigung mit einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern assoziiert ist“, sagte Studienleiter Omar Hahad vom Zentrum für Kardiologie. Vor allem nächtliche Lärmbelästigung habe einen verstärkten ...

