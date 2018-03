Unfall mit sieben Fahrzeugen auf glatter Straße

Aus unserem Archiv

Rohrbach/Sankt Ingbert (dpa/lrs) – Auf schneeglatter Fahrbahn ist es am Samstagabend auf der Autobahn A6 bei Rohrbach (Kreis Südliche Weinstraße) zu einem Unfall mit sieben Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei in Sankt Ingbert am Sonntag mitteilte, wurde eine Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro. Ein Autofahrer war auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim ins Schleudern geraten, gegen die Mitteilleitplanke geprallt und anschließend auf dem linken Streifen zum Stehen gekommen. Die dahinter fahrenden Autos konnten nicht mehr bremsen und kollidierten mit dem Unfallwagen.