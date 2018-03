Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Das Fahrrad eines Briefzustellers hat ein unbekannter Täter in Kaiserslautern gestohlen. In der Posttasche befanden sich etwa 120 Infobriefe eines Versorgungsunternehmens, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 41 Jahre alte Mitarbeiter des regionalen Postzustellers hatte das Fahrrad am Donnerstagabend in einer Straße abgestellt und dann Post an den Häusern verteilt. Als er zurückkam, war das Fahrrad weg.