TuS-Hooligan nach Jagd auf FCK-Kutte und Attacke auf Engländer verurteilt

Jacken, die das Symbol des Lieblingsvereins tragen, genießen unter vielen Fußballfans Kultstatus. Und das „Erobern“ einer solchen Kutte stellt sich für manchen „Fan“ das Ziel einer wahren Trophäenjagd dar. Ein 25-jähriger Fan der TuS Koblenz muss nun dafür büßen, weil er einem Fan des 1. FC Kaiserslautern die Jacke abnehmen wollte. Außerdem hatte er einen englischen Fan geschlagen, als der ihm nach einem deutschen Sieg gratulieren wollte.

Foto: dpa

Der mittlerweile 25-jährige Koblenzer Familienvater hatte am 2. Mai 2010 nach dem 2:2 der TuS gegen den 1. FC. Kaiserslautern in der Hohenzollernstraße einen Kaiserslautern-Fan in den Rücken getreten und versucht, ihm seine Fanjacke zu entreißen. Von dem Vorhaben ließ er erst ab, als die Polizei einschritt. Zur Tatzeit war Angeklagte leicht alkoholisiert. Die Polizei stellte bei ihm einen Wert von 0,5 Promille fest.

Das Amtsgericht Koblenz unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Pitz verurteilte den jungen Mann, der sich im Gerichtssaal reumütig zeigte, schließlich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung.



Beim Strafmaß wurde noch eine zweite Tat des Angeklagten berücksichtigt. Denn knapp zwei Monate nach dem Lautern-Spiel verletzte der heute 25-Jährige, der vor Gericht eher als Typ „netter Schwiegersohn“ denn als Fußballrowdy auftrat, wieder einen anderen Fan. Die Schlägerei ereignete sich am 27. Juni 2010 unmittelbar nach dem 4:1-Sieg der deutschen gegen die englische Nationalmannschaft. Vor dem Irish Pup in der Burgstraße in der Koblenzer Altstadt traf der Angeklagte dabei auf einen anderen Fußballfan, der das Trikot der englischen Nationalmannschaft trug.



Ganz gentlemanlike wollte dieser dem deutschen Anhänger zum Sieg gratulieren. Doch statt Shakehands erntete der „Engländer“ einen Faustschlag ins Gesicht. Danach stürzte er zu Boden und wurde dort sowohl vom Angeklagten als auch von weiteren Hooligans, die polizeilich allerdings nicht ermittelt werden konnten, traktiert.

Bevor die Gruppe schließlich von ihm abließ, übergoss sie den am Boden liegenden Fan noch zum Spott mit Bier. Das Opfer erlitt mehrere Hämatome sowie Verletzungen im Kieferbereich. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zusätzlich zur bereits genannten Gesamtfreiheitsstrafe zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von 500 Euro an das Opfer.

Vor Gericht saß der 25-Jährige wegen Straftaten im Zusammenhang mit Fußballspielen übrigens nicht zum ersten Mal. Schon das Amtsgericht Aachen hatte ihn wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. In Aachen hatte er am 9. April 2010 vor einem Spiel der TuS Koblenz gegen Alemannia Aachen die Deckenverkleidung eines Omnibusses zerrissen. Der Sachschaden betrug damals 400 Euro.

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges