Koblenz

Fußball-Zweitligist TuS Koblenz hat Stürmer Marvin Pourie bis zum Saisonende vom Bundesligisten FC Schalke 04 ausgeliehen. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der 19-Jährige war in der Hinrunde an den Koblenzer Liga-Konkurrenten 1860 München ausgeliehen, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Im Team des neuen Trainers Petrik Sander soll Pourie der Offensive neuen Schwung geben.