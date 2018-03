Tuberkulosegefahr in Idar-Oberstein: Neuer Fall im Kindergarten

Nach der Anfang Mai bekannt gewordenen Tuberkulose-Erkrankung einer Schülerin der Ida-Purper-Schule in Idar-Oberstein steht seit Montag fest: Es gibt einen zweiten Fall, diesmal ist ein Kindergartenkind betroffen.

Das Röntgenbild zeigt eine offene Tuberkulose. (Quelle: Robert-Koch-Klinik Leipzig) Foto: DPA

Idar-Oberstein – Nach der Anfang Mai bekannt gewordenen Tuberkulose-Erkrankung einer Schülerin der Ida-Purper-Schule in Idar-Oberstein steht seit Montag fest: Es gibt einen zweiten Fall in einem Kindergarten.

Ebenfalls an offener und damit ansteckungsfähiger Tuberkulose (TBC) erkrankt ist ein Geschwisterkind der Schülerin. Es besucht die evangelische Kindertagesstätte Flachsspreite in Idar-Oberstein besucht. Die Fünfjährige befindet sich zurzeit in stationärer Behandlung. Die Eltern der rund 75 Kinder, die aktuell den Kindergarten besuchen, wurden umgehend informiert.

Dr. Martin Michael, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Birkenfeld, erläutert: „Bei den Kindergartenkindern ist ein anderes Vorgehen nötig als in dem Fall, den wir in der Schule hatten. Alle Eltern, deren Kinder den besagten Kindergarten besuchen, sollten umgehend mit ihrem Kinderarzt Kontakt aufnehmen. Wir haben bereits alle Kinderärzte der Region informiert. Sie wissen, was zu tun ist: Präventiv ist eine medikamentöse Behandlung nötig.“

Den Kindern wird vorsorglich das Medikament Isoniazid (INH), ein bakterizides Antibiotikum, das vor allem in Kombination mit Rifampicin zur Behandlung der Tuberkulose angewendet wird, verabreicht. Der Experte betont: „Es ist relativ nebenwirkungsarm.“ Auch die Kindergarten-Mitarbeiterinnen werden sich der medikamentösen Therapie aussetzen.

Ansteckungsgefahr im Kindergarten hoch

Im Kindergarten werde gekuschelt, gespielt, jedes Kind ist Kontaktperson: „Da ist das Ansteckungs-Risiko schlicht höher. Zudem gibt es bei kleinen Kindern eher schwerere Verläufe der TBC als bei Jugendlichen oder Erwachsenen. Hier wollen wir vorbeugen.“ In rund zwei Wochen werden die Eltern mit ihren Kindern zum Bluttest gebeten: „Hier ist keine Eile geboten; das hat keinerlei Einfluss auf einen möglichen Krankheitsverlauf.“

Die Kindertagesstätte bleibt geöffnet: „Es besteht kein Grund zur Schließung, weil sich niemand weiter anstecken kann.“ Die Untersuchung der Kleinkinder stellt das Gesundheitsamt auch vor logistische Probleme: „Wir setzen hier drei, vier Tage an. Das wird nicht so reibungslos funktionieren wie mit den älteren Schülern.“

Untersuchungsroutine bei Realschülern hat geklappt

Mit Blick auf die Idar-Obersteiner Realschüler berichtet Dr. Michael: „Keiner der Geladenen ist erkrankt, und alle, die wir eingeladen haben, kamen. Das ist absolut lobenswert.“ Der erkrankten Schülerin gehe es gut. Nach den Sommerferien, kündigt der Leiter des Gesundheitsamtes an, werden die bereits untersuchten Schüler und Kontaktpersonen erneut getestet.

Die Eltern der betroffenen Schüler werden aber noch in einem persönlichen Schreiben von Seiten des Gesundheitsamtes über das Ergebnis informiert. Erst wenn auch der zweite Test negativ ist, kann mit ausreichender Sicherheit eine Übertragung der Erkrankung ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist auch die Teilnahme am zweiten Test sehr wichtig, stellt Dr. Michael klar. vm