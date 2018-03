Trotz Ring-Debakel: Neue Umfrage sieht Mehrheit für Beck und Rot-Grün

Aus unserem Archiv

Rheinland-Pfalz

Kurt Beck kann einer Umfrage der Rheinpfalz zufolge auf Rückhalt in der Bevölkerung bauen. Die SPD lag in der Umfrage fast unverändert bei 36 Prozent. Derweil räumte der Ministerpräsident Fehler beim Großprojekt in der Eifel ein. Am Mittwoch kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zum Thema Nürburgring zusammen.