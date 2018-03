Treffen mit Mainzer Hausbesetzern geplatzt

Die Verhandlungen zwischen den Stadtwerken und den Mainzer Hausbesetzern sind vorerst geplatzt. «Ein paar Minuten vor dem geplanten Termin haben wir eine E-Mail von den Stadtwerken bekommen, in der stand, dass das Gespräch heute nicht stattfinden kann», sagte eine Sprecherin der Aktivisten in Mainz.

"Ein paar Minuten vor dem geplanten Termin haben wir eine E-Mail bekommen, in der stand, dass das Gespräch heute nicht stattfinden kann", sagte eine Sprecherin der Aktivisten am Dienstag in Mainz. Die Hausbesetzer hatten mit Katharina Binz von den Grünen als Vermittlerin zu dem Treffen kommen wollen. Darauf hätten sich die Stadtwerke jedoch nicht eingelassen.

"Sie haben darauf gepocht, dass nur Personen aus dem Haus teilnehmen", sagte die Sprecherin. "Es ist schade, dass das Treffen nicht zustande gekommen ist." In einem Blogbeitrag schreiben und begrüßen die Besetzer, dass es nun gemeinsames Treffen mit im Mainzer Stadtrat vertretenen Parteien geben soll.

Auch die Stadtwerke bedauerten laut einer Mitteilung den gescheiterten Termin. Die Besetzer hätten über die politische Dimension ihrer Aktion diskutieren wollen – doch die Stadtwerke hätten kein Mandat für politische Gespräche.

"Vielmehr sollte es im Gespräch mit den Besetzern um die konkrete Situation nach der Hausbesetzung, den Zustand des Gebäudes und Möglichkeiten einer Lösung gehen", teilte das Unternehmen weiter mit.

Aus Protest gegen Wohnungsnot und einen Mangel an Veranstaltungsräumen in der Stadt waren Aktivisten vor wenigen Tagen in einen leerstehenden Gebäudekomplex der Stadtwerke eingedrungen und hatten das Gelände zu einem "kreativen und unkommerziellen Zentrum" erklärt. Die Stadtwerke betonten, dass Gebäude sei baufällig und nicht sicher. Sie appellierten an die Besetzer, eine fürs kommende Wochenende geplante Veranstaltung abzusagen.