Traktor fährt Mädchen und Opa an: Urgroßmutter erleidet Schock

Bickendorf/Bitburg – Schock beim Entspannen im Garten: Ein Traktor hat im Eifelort Bickendorf eine Hecke durchbrochen und ein Mädchen und deren Opa angefahren. Die 90 Jahre alte Urgroßmutter erlitt einen Schock.

Mit Rettungswagen und Helikopter wurden alle drei in Kliniken gebracht. «Die Verletzungen stellten sich glücklicherweise als nicht so schwerwiegend heraus», berichtete die Bitburger Polizei. Nach ersten Ermittlungen war der Traktorfahrer am Freitag mit seinem Bulldog Baujahr 1954 abgebogen. Dabei hatte er das Lenkrad des Oldtimers wohl nicht rechtzeitig zurückgedreht.