Tödlicher Arbeitsunfall bei der Firma Schütz – 23-jähriger Schlosser erliegt Verletzungen

Ein 23-jähriger Schlosser aus der Verbandsgemeinde Wirges ist bei einem Arbeitsunfall in Selters ums Leben gekommen. Der junge Mann wollte auf dem Gelände der Firma Schütz eine Maschine reparieren und wurde mit dem Oberkörper zwischen zwei Stahlplatten eingeklemmt. Dabei erlitt er nach Angaben der Montabaurer Polizei tödliche Kopfverletzungen.

Foto: picture alliance / dpa

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, kurz nach 0 Uhr. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem Schlosser nicht mehr helfen. Mehrere Arbeitskollegen des Opfers stehen unter Schock. Die Kriminalinspektion in Montabaur hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft soll geklärt werden, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Erst im vergangenen Oktober war bei einem Unfall im Schütz-Werk in Siershahn ein Arbeiter von einem Regal erschlagen worden. Der Mann arbeitet damals alleine mit einem Stapler in einer Halle. Nach Angaben der Polizei gab es dabei keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

tf