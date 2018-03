Testlauf für Krisenmanagement bei Terroranschlägen

Aus unserem Archiv

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Das Krisenmanagement im Fall von terroristischen Anschlägen in Deutschland soll an diesem Mittwoch und Donnerstag bundesweit getestet werden. Das Szenario der länderübergreifenden Übung «LÜKEX 09/10» (Länder übergreifende Krisenmanagement-Übung/Exercise) beinhalte Anschläge sowohl mit Sprengstoffen als auch mit radioaktiven und chemischen Stoffen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Die dort ansässige Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz hat den Test mit etwa 3500 Teilnehmern von Bundes- und Landesbehörden sowie von Hilfsorganisationen, Verbänden und Firmen vorbereitet. Schwerpunkte liegen laut Bundesinnenministerium in Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.