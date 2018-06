Islamistische Attentäter wie Anis Amri, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübte, sind zuvor bereits oft als Kriminelle aufgefallen, ehe sie sich radikalisierten. Deshalb hat das Landeskriminalamt (LKA) in mühevoller Kleinarbeit geprüft, wie viele Zuwanderer in Rheinland-Pfalz bereits so kriminell geworden sind, dass sie für die Polizei als Intensivtäter gelten. Derzeit sind dies immerhin 334 Personen – unter ihnen auch 81 Afghanen. Warum werden sie nicht konsequent abgeschoben, wollte der CDU-Innenpolitiker Matthias Lammert wissen.

Er vermisst die Bereitschaft dazu, weil zuletzt für Abschiebeflüge keine Plätze geordert worden seien. In einigen Fällen soll dazu offenbar aber die „besondere Gefahrenlage“ als Voraussetzung fehlen, heißt es dazu ...

Lesezeit für diesen Artikel (476 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

