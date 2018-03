Taxifahrer griff Bruder in Taxi an – Prozess

Aus unserem Archiv

Mainz

Ein Mainzer Taxifahrer muss sich wegen eines blutigen Angriffs auf seinen ebenfalls taxifahrenden Bruder vom 4. Februar an vor dem Landgericht verantworten. Dem 55-Jährigen werden nach Gerichtsangaben vom Dienstag versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Darstellung des Gerichts waren sich die zerstrittenen Männer an einem Märztag des vergangenen Jahres auf einem Taxistellplatz begegnet. Der 55-Jährige soll mit einem Messer an das Autofenster seines Bruders getreten sein und diesen zum Verschwinden aufgefordert haben, weil er das Geld dringender benötige.