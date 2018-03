Tankstellen-Angestellte bei Überfall verletzt

Aus unserem Archiv

Spay/Koblenz (dpa/lrs) – Eine Tankstellen-Angestellte ist am Sonntagabend bei einem Überfall in Spay (Kreis Mayen-Koblenz) verletzt worden und musste ins Krankenhaus. Die Frau wurde geschlagen und wurde wegen einer Platzwunde im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Die Räuber überfielen die Frau, als sie dabei war, die Tankstelle zu schließen. Aus Wut über die geringe Geldsumme schlugen zwei unbekannte Männer auf sie ein und sperrten sie anschließend in den Verkaufsraum. Die Diebe erbeuteten bei dem Überfall Bargeld in unbekannter Höhe.