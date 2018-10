Den ersten Tankstellen in Rheinland-Pfalz geht der Sprit aus. Der Grund: Die Versorgung über den Wasserweg wird durch das Niedrigwasser des Rheins immer schwieriger – und entsprechend teurer. Beeinträchtigt ist die Versorgungsroute zwischen dem Ölzentrum Rotterdam und dem Südwesten Deutschlands. Davon betroffen sind auch Häfen in der Region, unter anderem in Bendorf.

Etliche Tankstellen spüren die Engpässe bereits deutlich. „Diesel ist aus, Super und Benzin reichen vielleicht noch für ein bis zwei Tage“, sagt beispielsweise der Betreiber der BFT-Tankstelle in Kleinmaischeid (Kreis ...

Lesezeit für diesen Artikel (266 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

