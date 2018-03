Studie zu Abfall-Beseitigung von Koblenz bis Bonn

Aus unserem Archiv

Neuwied

Einem Projekt von rheinland-pfälzischen Kommunen zu einer gemeinsamen Verwertung von Bioabfall haben sich nun auch Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen angeschlossen. Zuvor hatten bereits neun Körperschaften im Norden von Rheinland-Pfalz eine Biomasse-Studie in Auftrag gegeben, wie der Kreis Neuwied mitteilte. Ziel sei es, die Entsorgung ökonomisch wie ökologisch zu optimieren und langfristig zu sichern. «Das Interesse über die Landesgrenzen hinaus zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte der Erste Kreisbeigeordnete in Neuwied, Achim Hallerbach (CDU), in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa.