Studie: Rheinland-Pfälzer zieht es verstärkt in die Zentren

Düstere Aussichten für Idar-Oberstein, Pirmasens und auch Neuwied : Die strukturschwachen Städte und ihr Umland werden laut einer Studie in den nächsten Jahren drastisch an Einwohnern verlieren.

Menschenmengen wie hier auf dem Neuwieder Flohmarkt ist kein Alltagsbild in strukturschwachen Gegenden – und die Zahlen werden weiter schrumpfen. Foto: Jörg Niebergall

Bis 2025 wird die Einwohnerzahl von Idar-Oberstein und Umgebung um 15 Prozent zurückgehen, die von Pirmasens und Umgebung um 14 Prozent. Das ergab eine Untersuchung des Hamburger Instituts Gewos, die der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft jetzt in Mainz vorstellte.

Gute Aussichten gibt es für die Landeshauptstadt: Die Einwohnerzahl der Stadt soll um 1 Prozent steigen. Für das Mainzer Umland rechnen die Experten allerdings mit einem Minus von 3 Prozent.

Wirtschaftsstarke Zentren wie Mainz legen zu

Die wirtschaftsstarken Zentren können der Studie zufolge ihre Einwohnerzahl halten oder – wie Mainz – sogar steigern. Deutliche Verluste prognostizieren die Experten neben Pirmasens und Idar-Oberstein auch für Neuwied. Koblenz und Ludwigshafen können ihre Einwohnerzahl demnach stabil halten, während ihr Umland dagegen klar verliert. Im Umland aller größeren rheinland-pfälzischen Städte wird die Bevölkerung der Studie zufolge zurückgehen – in Ludwigshafen und Bad Kreuznach sollen es bis 2025 etwa 8 Prozent weniger sein.

Die Städte Pirmasens und Idar-Oberstein sind sich der Entwicklung bewusst und steuern bereits um: „Es gibt da schon seit mehreren Jahren entsprechende Konzeptionen“, sagte die Sprecherin von Pirmasens, Dunja Maurer. Die rund 40 000 Einwohner zählende Stadt – früher Schuhmetropole – erarbeitete das Konzept „Pirmasens 2015“, das vor allem auf eine Stärkung der Innenstadt setzt. Die Edelstein- und Schmuckstadt Idar-Oberstein stellt Faktoren wie Kultur in den Vordergrund, um der Abwanderung entgegenzuwirken, sagte Sprecher Michael Brill.

Immobilienpreise entlang des Rheins und in Trier sind gestiegen

Die Finanzkrise hat nach Einschätzung der Experten der Gewos-Studie zu einem vorübergehenden Immobilienboom auch in Rheinland-Pfalz geführt. Die Verkaufszahlen für Wohneigentum liegen seit 2010 um rund 30 Prozent über denen von 2007. Allerdings sind die Preise nur entlang des Rheins und in Trier gestiegen, in den übrigen Landesteilen stagnieren sie oder sind rückläufig. In den wirtschaftsstarken Zentren wird die Nachfrage nach Wohnungen laut Studie weiter steigen, die strukturschwachen Regionen und das Umland der Zentren stehen aber vor deutlichen Umbrüchen.