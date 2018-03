Strenge Regeln: So machtlos ist die Polizei bei Ruhestörern

Wie kann die Polizei entnervten Nachbarn helfen, falls jemand mitten in der Nacht die Musikanlage dröhnen lässt oder mit dem Presslufthammer hantiert? Die überraschende Antwort: Wenn der rücksichtslose Störer der Nachtruhe uneinsichtig ist, das Mahnen der Streifenbeamten missachtet und sie nicht in die Wohnung lässt, ist die Polizei relativ machtlos.

Foto: dpa

Denn sie darf sich in diesem Fall nicht einfach Eintritt verschaffen und notfalls die Lärmquelle konfiszieren. Dies ist nach dem rheinland-pfälzischen Polizeigesetz nicht erlaubt. Die amtliche Ohnmacht stößt häufig auf massives Unverständnis der Betroffenen, die nicht schlafen können. Die Folge: Bürger sind frustriert, Beamte fühlen sich vorgeführt, während der Krachmacher in Ruhe sein Bußgeld abwartet. Dies will der Polizeibeamte Markus Lacher von der Polizeiinspektion Germersheim nicht mehr länger hinnehmen und hat eine Onlinepetition beim Bürger- und Polizeibeauftragten des Landtags gestartet, die von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) unterstützt wird. Auch sie ruft dazu auf, mit Unterschriften dafür Druck zu machen, dass der Landtag eine rheinland-pfälzische Gesetzeslücke schließt.

Dabei verweisen Polizeibeamte beispielsweise auf eine eindeutige Regelung in NRW, die sie für praktikabler und bürgerfreundlicher halten. Denn dort regelt Paragraf 41 im Polizeigesetz: Beamte dürfen die Wohnung betreten, wenn von ihr „Immissionen ausgehen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarschaft führen“. Die bewusst allgemein gehaltene Formulierung erlaubt das Einschreiten, wenn der Lärmpegel zu hoch ist oder wenn jemand auf die Idee kommt, auf dem Balkon Stinkbomben zu zünden. Wie der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Bernd Becker sagt, brauchen die Beamten, die nachts oft das Ordnungsamt ersetzen müssen, eine klare Rechtsgrundlage: „Sie können nachts um halb vier keine komplizierte Rechtsabwägung treffen.“ Denn eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben einer Person – eine Voraussetzung nach rheinland-pfälzischem Gesetz – ist bei lauter Musik nicht immer leicht begründbar.

Andere Länder machen es vor

Deshalb haben, so Polizeibeamte, NRW wie Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Thüringen es ihren Beamten gesetzlich erlaubt, nachts bei unerträglichem Lärm einzuschreiten. „Der Beamte wird immer die Verhältnismäßigkeit beachten und nicht direkt eine Wohnung stürmen“, wenn das Radio mal zu laut aufgedreht ist, meint GdP-Landesvize Becker. Denn die Unverletzlichkeit der Wohnung ist nach Artikel 13 des Grundgesetzes schließlich geschützt – wenigstens so lange, bis von ihr eine Belästigung für andere ausgeht.

Unterschriften für die Petition sind bis 12. Februar möglich. Sie finden Sie im Internet unter der Adresse ku-rz.de/petition

Von unserer Chefreporterin Ursula Samary