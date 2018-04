Streit ums Vermögen: Katholiken im Bistum Trier protestieren

Wer kontrolliert künftig das Vermögen – Geld wie Immobilien –, wenn es nur noch 35 Großpfarreien im Bistum Trier geben wird? Diese Frage beschäftigt viele Katholiken im Land genauso wie die Frage, ob es weiterhin Priester und Gottesdienste am Ort geben wird. Das Bistum hatte angekündigt, die Vermögensverwaltung am zukünftigen Pfarrort zu zentralisieren. Dagegen läuft jetzt der Kirchengemeindeverband (KGV) Prüm Sturm.

„Wir befürchten, dass wir keinen Einfluss mehr auf das Vermögen am Ort haben werden“, sagt Helmut Baltes, Sprecher des KGV Prüm. „Wir sehen eine Gefahr darin, wenn das Vermögen der kleinen Pfarreien auf die neue Großpfarrei übergeht.“ Die Katholiken in Prüm haben eine Initiative gegründet, ein Rundschreiben an alle Pfarreiengemeinschaften aufgesetzt und ein Stimmungsbild eingeholt. „Es gingen 185 Rückmeldungen ein“, sagt Baltes. „173 Räte schließen sich unserer Initiative an und sprechen sich für den Erhalt der Kirchengemeinden auch bei Gründung der Pfarreien der Zukunft aus. Zehn Räte sind mit der Auflösung einverstanden, zwei Räte wollen erst später entscheiden.“

Am kommenden Montag, 18. Dezember, lädt der KGV Prüm alle interessierten Räte des Bistums zum weiteren Informationsaustausch um 19 Uhr ins Jugend- und Pfarrheim St. Bernhard in Wittlich ein. „Wenn das Vermögen erst einmal auf die Großpfarreien übertragen wurde, dann ist es vorbei“, sagt Helmut Baltes.

Das Bistum stehe mit den Vertretern des KGV Prüm in Kontakt, teilt Sprecherin Judith Rupp auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Grundsätzlich begrüßen wir es sehr, wenn sich Verwaltungs- und Pfarrgemeinderäte konstruktiv in die Frage nach der Vermögensverwaltung in den Pfarreien der Zukunft einbringen.“ Man verstehe den Wunsch, den Vorschlag, dass eine „Pfarrei der Zukunft“ mit einer „Kirchengemeinde der Zukunft“ einhergeht, aus verschiedenen Blickwinkeln prüfen zu lassen. „Daher haben wir beispielsweise bei einem Gespräch mit Vertretern des KGV Prüm in Aussicht gestellt, bis zu einem bestimmten festgelegten Betrag für die Beratungsleistung einer Rechtsanwaltskanzlei aufzukommen.“ Warum will das Bistum die Vermögensverwaltung überhaupt zentralisieren? „Die Vorentscheidung, für jede ,Pfarrei der Zukunft' auch eine ,Kirchengemeinde der Zukunft' zu errichten und die Vermögensverwaltung dort zusammenzuführen, folgt der Grundlinie der Synode und unterstützt die Umsetzung der Inhalte“, erläutert Judith Rupp. „Aus unserer Sicht hat das unter anderem zwei Vorteile: Die ,Pfarreien der Zukunft' werden von Verwaltungsaufgaben entlastet. Und vonseiten des Bistums kann die bisherige Verwaltungsunterstützung für eine kleinteilige Struktur durch ein neues System ersetzt werden, das mehr Qualität bei geringeren Kosten ermöglicht.“ In den „Pfarreien der Zukunft“ soll es damit eine Gesamtverantwortung für die Finanzen auf Ebene der neuen Pfarrei geben. „Das bedeutet aber nicht, dass es keine finanziellen Kompetenzen und Befugnisse vor Ort geben wird“, sagt die Bistumssprecherin. „So wie wir uns für die Pastoral vorstellen, dass die Menschen in den weiten Räumen netzwerkartig zusammenarbeiten, so möchten wir auch bei den finanziellen Fragen die Menschen vor Ort in der Verantwortung lassen und sie in diesen Fragen unterstützen.“

2018 soll das kirchenrechtliche Prozedere zum Aufbau der neuen Struktur gestartet werden. Die Vermögensfrage wird Teil des formalen Anhörungsverfahrens sein.

Von unserem Kirchenexperten Michael Defrancesco