Streit um Pension für OB Hofmann-Göttig: Koblenz bleibt auf Kosten sitzen

Im heftigen Streit um die Pension von Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD), der sein Amt am 30. April an Staatssekretär David Langner (SPD) abgeben wird, bleibt die Stadt Koblenz auf den Kosten sitzen. Das macht die Ständige Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei, Inge Degen, auf Anfragen der CDU-Landtagsfraktion deutlich. Und die Ausgaben könnten sich nach Berechnungen des Landesrechnungshofs auf beachtliche 700.000 Euro belaufen.

Der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD).

Foto: T. Frey/Archiv – dpa

Zum Hintergrund: Der frühere Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) versetzte den damaligen Kulturstaatssekretär Hofmann-Göttig nur wenige Tage vor dessen Amtsantritt am 1. Mai 2010 in den einstweiligen Ruhestand. Folge eins: Das brachte dem Oberbürgermeister, der als Staatssekretär ein höheres Salär als ein Koblenzer Verwaltungschef erhielt, monatlich ein Ruhegehalt von knapp 1300 Euro und damit eine höhere Gesamtpension. Folge zwei: Das Land sparte mit diesem Kniff 700.000 Euro, die es ansonsten der Stadt Koblenz als sogenannten Versorgungslastenteil für die später anfallende Pension hätte zahlen müssen. Denn nach damaliger Rechtslage wäre bei dem Dienstherrenwechsel von Land zur Stadt eine kompliziert zu errechnende Abfindung fällig gewesen. Nach dem vertraulichen Rechnungshofsbericht von 2013 hätte die Stadt einen Anspruch „auf Erstattung von Versorgungsanteilen in der Höhe von rund 700.000 Euro gegen das Land“ begründen können. Diesen brisanten Bericht konnten damals allerdings im Landtag nur die Kommission der Rechnungsprüfer sowie die Fraktionschefs lesen. Publik wurde damals nichts.

Wie aus den Antworten der Staatskanzlei an die CDU zu Jahresbeginn hervorgeht, war dem damaligen Regierungschef Beck die Konsequenz bekannt, die Verantwortliche in Koblenz erst nach der neuen Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2017 aus allen Wolken fallen ließ. Denn auf die Frage, ob dem damaligen Ministerpräsidenten die Folgen der Entscheidung bekannt waren, heißt es: „Diese Rechtslage war bekannt; sie war aber nicht ausschlaggebend für die Entscheidung über die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand.“ Gleichzeitig wird betont: Die Entscheidung „war rechtsmäßig“. Getroffen hat sie der damalige Ministerpräsident Beck „mit Zustimmung der Landesregierung“, also auch mit einem Abnicken von Becks Nachfolgerin Malu Dreyer (SPD), die damals Sozialministerin war. Vorbereitet habe alles die Arbeitsebene in der Staatskanzlei.

Auch nach der heutigen Rechtsauffassung der Mainzer Regierungszentrale „gibt es keine Grundlage, von einer Schadensersatzpflicht auszugehen“. Und indirekt werden in der Antwort an die CDU auch Appelle des Koblenzer Stadtrats abgeschmettert, die Pensionslast der Stadt doch abzumildern: „Eine freiwillige oder kulanzweise Zahlung ist haushaltrechtlich ausgeschlossen“, erklärt Dreyers Staatskanzlei.

Ist dies das letzte Wort? „Die Prüfung, ob der Anfangsverdacht strafbarer Handlungen besteht, ist noch nicht abgeschlossen“, erklärt die Staatsanwaltschaft Mainz auf Anfrage. Sie prüft Becks Vorgehen bereits seit Oktober, als Strafanzeigen eingingen. Eine stammt von dem Koblenzer Rechtsanwalt Thomas Giesen. Aus seiner Sicht erfüllt die „künstliche Versetzung in den einstweiligen Ruhestand“ eindeutig den Tatbestand der Veruntreuung.

Von unserer Chefreporterin Ursula Samary