Stiftung zur Nürburgring-Rettung: ADAC und Autokonzerne denken nach

Für den insolventen Nürburgring zeichnet sich eine Lösung ab. Autokonzerne und der Automobilclub ADAC erwägen nach Informationen des Trierischen Volksfreunds, bei der Rennstrecke in der Eifel einzusteigen.

Der Ring im Zeichen der Autos. Automobilclub und Autokonzerne wollen in die Rennstrecke einsteigen.

Die Rennstrecke und die legendäre Nordschleife könnten in eine privatrechtliche Stiftung überführt werden, wie es beim Industriepool, einer am Ring angesiedelten Interessengemeinschaft von etwa 40 Firmen der Automobilbranche und Zulieferindustrie, heißt. Auch der ADAC ist offenbar an dem Stiftungsmodell interessiert. Sanierungsgeschäftsführer Thomas Schmidt wollte die Informationen weder bestätigen noch dementieren. „Ein interessantes Modell, das als Idee ernst genommen werden muss“, sagte Schmidt.

In der Vergangenheit hatte es erheblich zwischen dem Industriepool und den Pächtern geknirscht. Das Verhältnis zwischen dem ADAC, Veranstalter etwa von 24--Stunden-Rennen und Truck-Grand-Prix, und den aktuellen Pächtern ist völlig zerrüttet.

