Steuerzahlerbund: Salamitaktik beim Nürburgring

Aus unserem Archiv

Mainz

In der Nürburgring-Affäre hat der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz der SPD-Landesregierung eine Salamitaktik vorgeworfen. Die «traurige Wahrheit» beim neuen Freizeitzentrum an der Rennstrecke in der Eifel werde nur scheibchenweise bekanntgegeben, kritisierte der Verein am Dienstag in Mainz. Wirtschaftsminister Hendrik Hering (SPD) hatte kürzlich der dpa gesagt, beim Freizeitpark «ringwerk» würden inzwischen nur noch jährlich 170 000 statt mehr als 400 000 Besucher erwartet. Der Bund der Steuerzahler vermutete, dass dies der Landesregierung bereits im Dezember 2009 bei der Vorstellung ihres neuen Betreiberkonzepts für den Nürburgring bekannt war.