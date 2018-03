Stadt Koblenz verbietet Neonazi-Aufmarsch am 18. August

Jetzt ist es amtlich: Die Stadt hat wie angekündigt die rechtsextreme Demonstration verboten, die für den 18. August angemeldet wurde. Das Schreiben ging am Montag an den deutschlandweit agierenden Neonazi-Kader und Anmelder der Kundgebung, Christian Worch. Begründung für das Verbot: Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Symbolfoto Foto: picture alliance / dpa

Die Stadt, namentlich Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig, führt in dem Schreiben auf drei Din-A4-Seiten aus, warum die Demo nicht genehmigt werden kann. Der Christopher Street Day findet bekanntlich am selben Tag und fast zeitgleich zu dem angemeldeten Neonazi-Aufmarsch statt, und „aus unserer Sicht ist die gefahrlose Durchführung beider Veranstaltungen nicht möglich“, so der OB. Schon vormittags rechnet die Stadt mit der Anreise der Teilnehmer beider Veranstaltungen, vor allem mit der Bahn. Deshalb seien Übergriffe unter anderem am Hauptbahnhof zu erwarten, außerdem im Verlauf der Aufzüge in der Innenstadt.

Die Stadt sieht die Voraussetzungen für ein Verbot gegeben: Der Schadenseintritt sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Dem kann laut Stadt nur durch eine Verlegung der deutlich später angemeldeten rechtsradikalen Kundgebung auf einen anderen Termin begegnet werden. Eine Demonstration im Zusammenhang mit dem Prozess gegen das „Aktionsbüro Mittelrhein“ voraussichtlich ab dem 20. August sei auch später noch möglich: Da sich der Prozess über mehrere Verhandlungstage erstreckt, hätten die Neonazis auch später die Möglichkeit, dagegen zu protestieren. Eine Verschiebung hatte Worch zuvor bereits abgelehnt – und angekündigt, dass er im Eilverfahren rechtlich dagegen vorgehen will. sem