Aus unserem Archiv

Weitefeld/Betzdorf (dpa/lrs) – Spuren im Schnee haben die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Weitefeld im Kreis Altenkirchen zu zwei jungen Männern geführt, die Leitpfosten umgerissen und Baustellen- Schilder umgeworfen hatten. Wie die Polizei in Betzdorf berichtete, hatten die Ermittler die Sachbeschädigungen an der Kreisstraße 110 zwischen Weitefeld und Daaden festgestellt. Warnbaken waren dabei umgeworfen und teilweise auf die Straße gelegt worden. Schuhspuren im frischen Schnee führten die Polizei schließlich zu zwei 20 und 21 Jahre alten Männern, die gerade auf dem Heimweg von einer Party waren.