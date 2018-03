Speditionsfahrer klaut bis zu 400 Postsendungen

Aus unserem Archiv

Kirchen/Betzdorf (dpa/lrs) – Ein Speditionsfahrer hat im Kreis Altenkirchen bis zu 400 Briefe und Päckchen aus seinen Lieferungen gestohlen und nach Bargeld durchsucht. Am Freitagmorgen wurde der 39- Jährige von der Polizei erwischt, als er geöffnete Päckchen auf einem Wanderparkplatz bei Kirchen entsorgte. Dort hatte er laut Polizei Betzdorf mehrfach in den vergangenen Wochen Postsendungen weggeworfen. Der Mann war zwar nach seiner Festnahme geständig, Diebesgut wurde jedoch nicht gefunden. Der 39-Jährige ist wieder auf freiem Fuß. Er muss sich nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Briefgeheimnis verantworten. Die Deutsche Post AG war laut Polizei in die Ermittlungen eingebunden und will die Geschädigten informieren.