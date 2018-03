SPD für gemeinsamen Antrag gegen Fluglärm

«Nachts darf nicht geflogen werden. Die Grenze des Ertragbaren ist für die Menschen in der Region überschritten» – SPD-Fraktionschef Hendrik Hering will Politiker aller Couleur zum Thema Fluglärm auf eine Linie bringen.

Frankfurt: Wird hier nachts nicht mehr geflogen?. Archiv

Foto: Boris Roessler – DPA

Mainz – Die SPD im rheinland-pfälzischen Landtag setzt sich für ein gemeinsames Zeichen aller Fraktionen gegen Fluglärm durch den Frankfurter Flughafen ein.

«Nachts darf nicht geflogen werden. Die Grenze des Ertragbaren ist für die Menschen in der Region überschritten», sagte SPD-Fraktionschef Hendrik Hering am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa in Mainz. Parteipolitik dürfe keine Rolle spielen.

«Den Menschen ist einmal zugesagt worden, dass sie nachts Ruhe haben. Die Bürger werden sich das nicht gefallen lassen auf Dauer.» Der Landtag debattiert an diesem Mittwoch darüber.

Am Samstag ist in Mainz und Kastel eine Demonstration gegen Fluglärm geplant.