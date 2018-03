Sparda-Südwest tauscht fehlerhafte EC-Karten

Aus unserem Archiv

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Die Sparda-Bank Südwest will in den kommenden Wochen fehlerhafte EC-Karten von rund 40 000 Kunden kostenlos austauschen. «Wir haben uns gegen eine Neuprogrammierung der Chips entschieden, weil wir unseren Kunden keine Experimente zumuten wollen», teilte ein Sprecher der Bank am Dienstag in Saarbrücken mit. Die Bank mit etwa einer halben Million Kunden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist nach eigenen Angaben die erste, die sich gegen die Reparatur der Karte entschieden hat. Andere Banken, wie etwa die Postbank, wollen die Karten von ihren Geldautomaten – vom Kunden unbemerkt – neuprogrammieren lassen. Über die Kosten der Tauschaktion und mögliche Schadensersatzforderungen an die Karten-Firma wollte die Sparda-Bank Südwest keine Angaben machen. Die gesamte Tausch-Aktion soll bis Ostern abgeschlossen sein, die Kunden seien informiert.