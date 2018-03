Smola-Preis an Australierin und Südkoreaner

Aus unserem Archiv

Landau

Die Australierin Anita Watson und der Südkoreaner Kap Sung Ahn sind am Samstagabend in Landau mit dem Emmerich Smola Förderpreis 2010 ausgezeichnet worden. Die Sieger des mit 20 000 Euro dotierten Preises für Nachwuchs-Sänger wurden im Rahmen eines Konzerts vor mehr als 1000 Zuhörern ermittelt. Neben der Sopranistin Watson – Jahrgang 1980 – und dem 1981 geborenen südkoreanischen Bariton standen nach Mitteilung des SWR weitere vier Bewerber im Finale. Alle wurden von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern begleitet und waren von der Redaktion Musik und Theater des SWR Fernsehens als Finalisten ausgewählt worden. Die beiden Sieger wurden per Publikumsentscheid ermittelt.