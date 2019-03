Sie wollen Bürgermeister werden? Nutzen Sie die Chance: Stellen Sie sich den Wählern vor

Sie wollen bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, Bürgermeister werden? Möchten die Zukunft ihres Dorfes oder ihrer Stadt mitgestalten? Dann zählen Sie zu den engagierten Bürgern, denen das Gemeinwohl am Herzen liegt, die sich für andere einsetzen und Demokratie lebendig machen. Wir als Heimatzeitung würdigen diesen großen Einsatz. Jedem Bewerber um das Amt des Bürgermeisters bieten wir daher die Möglichkeit, sich selbst sowie seine Beweggründe und Ideen vorzustellen.

Um dabei zu sein, müssen Sie lediglich das Online-Formular ausfüllen, das Sie unter www.ku-rz.de/kandidaten2019 finden. Welche Ziele haben Sie als Bürgermeister? Wie ist Ihr politischer Werdegang? Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit Ihnen als Bürgermeister im Ort verändern? All das sind Fragen, die nicht nur uns als Zeitung, sondern auch die Wählerinnen und Wähler interessieren. Und wenn Sie auch noch ein bisschen etwas Persönliches verraten und mit einem Porträtfoto zeigen, wie Sie aussehen, wird das Ganze eine runde Sache.

Das Online-Formular finden Sie im Internet unter der Adresse

www.ku-rz.de/kandidaten2019. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an online@rhein-zeitung.net

Am Montag, 8. April, endet die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge. Wir geben Ihnen noch einen Tag länger Zeit, also bis Dienstag, 9. April, um den Fragebogen auszufüllen. Wenn Sie bereits offiziell als Bewerber feststehen, können Sie natürlich auch schon früher loslegen. Und gerade mit Blick auf die Briefwähler, deren Anzahl auch in diesem Jahr wieder beachtlich sein werden dürfte, sollten Sie sich mit dem Ausfüllen nicht allzu lange Zeit lassen.

Alle bis zum Stichtag eingereichten Fragebögen werden in der entsprechenden Lokalausgabe unserer Zeitung veröffentlicht. Romane müssen Sie übrigens nicht schreiben; die Antworten sollen kurz und knackig sein. Maximal 2000 Zeichen stehen Ihnen dafür zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge

Ihr Team der Rhein-Zeitung