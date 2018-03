Sie kosten Nerven und sind leider unvermeidlich: Das sind die größten Baustellen im Land

Baustellen nerven – und bringen später oft freie Fahrt auf neuen oder erneuerten Straßen. Im Land werden 2018 wieder Millionenbeträge investiert, um Verbindungen für Autofahrer zu verbessern. Glücklich sind damit nicht alle. Ein Überblick:

Eines der größten Straßenbauprojekte in Rheinland-Pfalz ist die Erneuerung der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. An der alten Schiersteiner Brücke wird inzwischen langsam der Abriss sichtbar. 2021 soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein.

Foto: dpa

1 Bei einem Knotenpunkt des Rhein-Main-Gebiets, der alten Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz, hat der Abriss begonnen. Arbeiter brechen die ersten Betonteile heraus, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Bis zum Herbst 2018 soll das Bauwerk von 1962 verschwunden sein. Seit November 2017 rollt hier der Verkehr über die erste neue Teilbrücke über den Rhein, die zweite soll bis 2021 fertig sein. Dann soll die A 643 hier sechsstreifig sein. Die Gesamtkosten sind mit 216 Millionen Euro beziffert. Mit einem Bauunfall – ein Pfeiler war abgesackt – und einer Totalsperrung hat die Schiersteiner Brücke 2015 Schlagzeilen gemacht. Für den Bau der zwei neuen Teilbrücken ist die benachbarte Behörde Hessen Mobil zuständig.

Zur gegenwärtigen Situation heißt es beim LBM: „Der Verkehrsfluss hat sich, wenn auch überschaubar, zum Positiven verändert.“ Mit Eröffnung der ersten neuen Teilbrücke ist eine Engstelle verschwunden. Bei der Auffahrt von Mainz nach Wiesbaden gibt es allerdings eine Umleitung. Sie ist laut LBM im Berufsverkehr „sehr stauanfällig“. Beim Übergang vom rheinland-pfälzischen Ufer auf die neue Teilbrücke ist nur Tempo 40 auf den schmalen Fahrstreifen erlaubt. Hier kontrolliert die Polizei nach Auskunft des LBM mit einem mobilen Blitzer.

Kritiker sagen, nach dem Bau der zweiten neuen Schiersteiner Teilbrücke werde sich der Stau in Richtung Rheinland-Pfalz nur ans dortige Ufer verlagern: Hier wird sich die A 643 vorerst weiterhin von sechs auf vier Spuren verengen. Zwar ist auch bei diesem Abschnitt hinauf zum Mainzer Autobahndreieck ein sechsstreifiger Ausbau vorgesehen, doch hier liegt noch kein Planfeststellungsbeschluss vor. Die Unterlagen dafür sollen laut LBM voraussichtlich bis Mitte 2018 erstellt sein. Dann könne das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Zudem sind Klagen gegen das Projekt im Gespräch – die A 643 führt durch das Naturschutzgebiet „Mainzer Sand“.

Auf sechs Streifen erweitert werden sollen ebenso die 6,5 Kilometer zwischen dem Autobahndreieck Mainz und Autobahnkreuz Mainz-Süd – auch hier fehlt noch der Planfeststellungsbeschluss. Bei diesem Teilstück des Mainzer Autobahnrings werde ebenfalls mit Hochdruck an den Unterlagen gearbeitet, heißt es beim LBM.

2 „Hunsrück küsst Eifel“: Unter diesem poetischen Motto hat im November 2017 der Stahlüberbau an der geplanten Hochmoselbrücke im Kreis Bernkastel-Wittlich hoch oben auf schon stehenden Pfeilern erstmals die Eifelseite erreicht. Insgesamt sind für den Bau der 1,7 Kilometer langen und bis zu 160 Meter hohen Brücke 13 sogenannte Verschubphasen beim Überbau geplant. Die zwölfte ist für Februar 2018 vorgesehen, die 13. soll bis Juni 2018 folgen. Die Moselbrücke zwischen Ürzig und Rachtig ist seit 2011 im Bau. Sie gilt als eines der derzeit größten Brückenbauprojekte in Deutschland. Sogar der Kölner Dom würde unter sie passen. Die Bauarbeiten liegen laut LBM im Zeitplan. Die Brücke, die Ende 2018 fertiggestellt sein soll, ist Teil einer 25 Kilometer langen neuen Straße, die das Autobahnkreuz Wittlich in der Eifel mit dem Hunsrück verbinden soll. Das gesamte Projekt soll rund 483 Millionen Euro kosten. Es ist ein großer und sehr umstrittener Eingriff in die Natur – der Bund investiert daher laut LBM rund 35 Millionen Euro in Ausgleichsmaßnahmen wie beispielsweise Aufforstungen und Grünbrücken für Tiere.

3 Zahlreiche Autobahnen in Rheinland-Pfalz sind in die Jahre gekommen. Seit April 2016 läuft daher zum Beispiel die Erneuerung der viel befahrenen A 61 zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Raststätte Hunsrück auf 7,6 Kilometern. Die Zahl der Fahrspuren erhöht sich von vier auf sechs. Zwei größere Brücken werden ersetzt. Die Baukosten belaufen sich laut LBM auf rund 151 Millionen Euro. Bis 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die A 61 ist ein halbes Jahrhundert alt.

4 Rund 120 Millionen Euro veranschlagt der LBM für den Ausbau der A 6 auf 7,5 Kilometer Länge zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West. Auch hier soll die Zahl von vier auf sechs Fahrspuren steigen und Brücken erneuert werden. Voraussichtlich im Frühjahr 2018 will der LBM das Projekt beenden. Die A 6 ist bereits in der NS-Zeit gebaut worden.

5 Noch im beschleunigten Planungsverfahren befindet sich das Projekt Lückenschluss der A 1: Bei dieser Nord-Süd-Verbindung von der Ostsee nach Frankreich fehlen in der nördlichen Eifel 25 Kilometer, 10 davon in Rheinland-Pfalz und 15 in Nordrhein-Westfalen. SPD und FDP in der rheinland-pfälzischen Regierungskoalition wollen den Lückenschluss von 2021 an, die mitregierenden Grünen kritisieren das Projekt weiterhin. Der LBM beziffert die gesamten Baukosten in beiden Bundesländern mit rund 510 Millionen Euro, davon 205 Millionen für Rheinland-Pfalz.

6 Ruhiger geworden ist die Debatte über den seit einem halben Jahrhundert diskutierten Plan einer Mittelrheinbrücke nahe dem Loreley-Felsen. Rhein-Hunsrück-Kreis und Landesregierung streiten um die Einstufung des Projekts als Landes- oder kommunale Brücke und damit um die Finanzierung. Eine Einigung ist nicht in Sicht, nach einem baldigen Baubeginn sieht es weiterhin nicht aus. Am 23. Januar befasst sich das Verwaltungsgericht Koblenz zumindest mit der Frage, ob die Planung der Brücke auf die Tagesordnung des Rhein-Hunsrück-Kreistags kommen soll.