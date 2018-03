Seil für Gartenschau-Seilbahn über Rhein gespannt

Aus unserem Archiv

Koblenz

Die Seilbahn für die Bundesgartenschau 2011 in Koblenz nimmt Formen an: Zahlreiche Schaulustige verfolgten am Samstag, wie ein Schiff zwei Stahlseile über den Rhein zur Altstadt am Deutschen Eck brachte. Danach wurde erstmals eine Verbindung mit der Bergstation auf der etwa 100 Meter höher gelegenen Festung Ehrenbreitstein hergestellt. Die Seile waren während des Transports auf der Seilwinde eines Pontons eingespannt, damit sie nicht mit dem Wasser in Berührung kamen. Für die Dauer der Arbeiten war der Rhein über mehrere Stunden für die Schifffahrt gesperrt.