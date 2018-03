Schwarzbuch der Steuerverschwendung vorgestellt – vier Fälle aus Rheinland-Pfalz dabei

Berlin/Rheinland-Pfalz- Ins jährliche Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes haben es auch vier Rheinland-Pfälzer gebracht: der „Schienenhaltepunkt Koblenz Mitte“, der "Liquiditätspool" der Landesregierung, der Nürburgring und der Wieslauterhof in der Palz.

Karl Heinz Däke, Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt), stellt das neue Schwarzbuch der Organisation vor.

Foto: Tim Brakemeier – DPA

Berlin/Rheinland-Pfalz – Der Bund der Steuerzahler stellt heute sein jährliches Schwarzbuch über die Verschwendung öffentlicher Gelder vor. Aufgelistet werden darin Fälle angeblicher Fehlinvestitionen der öffentlichen Hand.

Aus Rheinland-Pfalz haben es auf die Liste gebracht: der so genannte „Schienenhaltepunkt Koblenz Mitte“, der "Liquiditätspool" der Landesregierung, der Nürburgring und der denkmalgeschützte Wieslauterhof in der Palz..

In den vergangenen Jahren nannte der Verein das Gesamtvolumen der Verschwendung nicht mehr, da seine Erhebungsmethoden in die Kritik geraten waren. Grundsätzlich geht der Steuerzahlerbund von etwa fünf bis zehn Prozent Verschwendung bei den öffentlichen Ausgaben aus. In diesem Jahr liegen die Gesamtausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden bei 740 Milliarden Euro.

Das sagt der Bunde der Steuerzahler zu den rheinland-pfälzischen Schwarzbuch-Fällen (wir veröffentlichen die Bekanntmachung im Original):