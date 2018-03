Schön heiß?! In Rheinland-Pfalz gilt Hitzewarnstufe 2

Seit Sonntag gilt in Rheinland-Pfalz die Hitzewarnstufe 2: Der Deutsche Wetterdienst informiert Pflegeeinrichtungen und Gesundheitsämter mit der Hitzewarnung darüber, ob eine bestimmte Warnschwelle überschritten wird.

Der Sonntag hat vielerorts Hitzerekorde aufgestellt.

Foto: Patrick Pleul – DPA

Wenn die gefühlte Temperatur 32 Grad erreiche – wie am Samstag -, gelte eine starke Wärmebelastung und damit Warnstufe 1, bei 38 Grad sei es eine extreme Wärmebelastung mit Warnstufe 2, sagte am Montag eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Mainz. Das Ministerium gibt im Internet Tipps, worauf Rheinland-Pfälzer bei Hitze achten sollten – viel trinken, Obst und Gemüse essen, direkte Sonne meiden. In Hessen galt seit Montag die Warnstufe 2.

