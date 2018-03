Schnieder soll neuer CDU-Generalsekretär werden

Die Nachfolge von Josef Rosenbauer scheint geklärt: Patrick Schnieder soll zum neuen rheinland-pfälzischen CDU-Generalsekretär gekürt werden.

CDU-Generalsekretär: Patrick Schnieder Foto: DPA

Mainz – Der Eifeler Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder soll neuer rheinland-pfälzischer CDU-Generalsekretär werden.

Nach dpa-Informationen vom Mittwoch unterbreitete Landesparteichefin Julia Klöckner ihren Kandidatenvorschlag bei einer Vorstandssitzung am Dienstag. Der 43-jährige Schnieder, der Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Bitburg ist, soll beim Landesparteitag am 4. November in Bingen zum CDU-Generalsekretär gekürt werden.

Damit würde er Josef Rosenbauer ablösen. Dieser will sich aus der Landespolitik zurückziehen, um sich stärker seiner Aufgabe als Geschäftsführer der Diakonie Südwestfalen zu widmen.

Klöckner und Rosenbauer wollen am Mittwochmittag in Mainz über die Personalie informieren. dpa